Чак-чак — традиционное восточное угощение из мучного теста и сиропа. Для его приготовления хватит всего 5 ингредиентов. Делимся классическим рецептом медового лакомства.
Ингредиенты
- мука — 500 г;
- мед — 500 г;
- яйца — 5–6 шт.
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 350 мл.
Способ приготовления
Разбейте яйца в емкость и перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку, замесите тесто, в процессе отбейте его. Скатайте комок, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
Раскатайте тесто в тонкую лепешку. Нарежьте полосками длиной около 5 см и шириной 1 см или тоньше.
Разогрейте масло в сотейнике. Обжарьте полоски теста в кипящем масле до золотисто-коричневой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла.
Соедините в сотейнике сахар и мед. Готовьте на слабом огне до полного растворения сахара. В процессе помешивайте.
Для домашнего чак-чака потребуется прямоугольная форма с высокими бортиками. Заранее застелите ее пищевой пленкой.
Выложите в отдельную емкость часть обжаренного теста, влейте 5 ст. л. сиропа, тщательно перемешайте и переложите в форму. Возьмите еще немного теста, повторите процедуру. Повторяйте, пока не израсходуете все тесто и сироп.
Утрамбуйте выложенные в форму медовые палочки. Накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник минимум на 2 часа.
Домашний чак-чак готов!
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