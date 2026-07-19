Свинина с вишней на сковороде — ресторанное блюдо дома: готовлю за полчаса, а вкус как в хорошем ресторане

Свинина с вишней на сковороде — ресторанное блюдо дома: готовлю за полчаса, а вкус как в хорошем ресторане

Многие удивляются, увидев вишню рядом с мясом, но это сочетание давно стало классикой европейской кухни. Кислая ягода отлично оттеняет вкус свинины, делает его более насыщенным и помогает мясу оставаться сочным.

Секрет такого вкуса прост: природные кислоты вишни слегка размягчают мясные волокна, а легкая кислинка уравновешивает жирность свинины. Именно поэтому в Германии, Франции и странах Скандинавии мясо с ягодными соусами готовят уже не одно столетие.

Для приготовления вам понадобится: свинина (шейка или карбонад) — 600 г, вишня без косточек (свежая или замороженная) — 300 г, репчатый лук — 1 шт., красное сухое вино — 100 мл (или вишневый сок), растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, тимьян — 1 ч. л.

Свинину нарежьте крупными кусками, посолите и поперчите. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом быстро обжарьте мясо до румяной корочки, не переворачивая слишком часто. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте еще 2–3 минуты. Влейте красное вино или вишневый сок, дайте жидкости немного выпариться, затем добавьте вишню и тимьян.

Если используете замороженную ягоду, предварительно размораживать ее не нужно. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 15–20 минут. Подавайте свинину с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом, чтобы собрать весь ароматный соус.

Личный опыт

Для этого блюда всегда беру кислую вишню — именно она дает тот самый насыщенный вкус без приторной сладости. Если ягода попалась слишком сладкой, в самом конце добавляю чайную ложку бальзамического уксуса.