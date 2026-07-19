Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 09:20

Свинина с вишней на сковороде — ресторанное блюдо дома: готовлю за полчаса, а вкус как в хорошем ресторане

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие удивляются, увидев вишню рядом с мясом, но это сочетание давно стало классикой европейской кухни. Кислая ягода отлично оттеняет вкус свинины, делает его более насыщенным и помогает мясу оставаться сочным.

Секрет такого вкуса прост: природные кислоты вишни слегка размягчают мясные волокна, а легкая кислинка уравновешивает жирность свинины. Именно поэтому в Германии, Франции и странах Скандинавии мясо с ягодными соусами готовят уже не одно столетие.

Для приготовления вам понадобится: свинина (шейка или карбонад) — 600 г, вишня без косточек (свежая или замороженная) — 300 г, репчатый лук — 1 шт., красное сухое вино — 100 мл (или вишневый сок), растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, тимьян — 1 ч. л.

Свинину нарежьте крупными кусками, посолите и поперчите. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом быстро обжарьте мясо до румяной корочки, не переворачивая слишком часто. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте еще 2–3 минуты. Влейте красное вино или вишневый сок, дайте жидкости немного выпариться, затем добавьте вишню и тимьян.

Если используете замороженную ягоду, предварительно размораживать ее не нужно. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 15–20 минут. Подавайте свинину с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом, чтобы собрать весь ароматный соус.

Личный опыт

Для этого блюда всегда беру кислую вишню — именно она дает тот самый насыщенный вкус без приторной сладости. Если ягода попалась слишком сладкой, в самом конце добавляю чайную ложку бальзамического уксуса.

Проверено редакцией
Читайте также
В СССР котлеты по-микояновски были настоящей легендой: даже иностранцы гадали, в чем их секрет
Общество
В СССР котлеты по-микояновски были настоящей легендой: даже иностранцы гадали, в чем их секрет
Беру свинину и забываю на 3 часа: домашнюю тушенку использую для макарон по-флотски и супов — классная мясная заготовка
Общество
Беру свинину и забываю на 3 часа: домашнюю тушенку использую для макарон по-флотски и супов — классная мясная заготовка
Для крошки тру чуть масла, сахар и муку: самый вкусный летний пирог — можно и с вишней, и с клубникой, и с малиной
Общество
Для крошки тру чуть масла, сахар и муку: самый вкусный летний пирог — можно и с вишней, и с клубникой, и с малиной
Вишневый круассан уже не в почете — пеку открытый пирог с вишней: бабушкин рецепт для души
Общество
Вишневый круассан уже не в почете — пеку открытый пирог с вишней: бабушкин рецепт для души
Забудьте об обычной глазунье — французские яйца Орсини. Воздушное «облако» с жидким желтком, которое покоряет с первого взгляда
Общество
Забудьте об обычной глазунье — французские яйца Орсини. Воздушное «облако» с жидким желтком, которое покоряет с первого взгляда
свинина
вишня
блюда
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин анонсировал крупное изменение в миграционной политике
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 июля: инфографика
Суд принял решение в отношении основателя Readovka
КСИР раскрыл цели удара по американским объектам в Кувейте
«Точно не финал»: в Минобороны заявили о продолжении ударов по Украине
Минобороны раскрыло итоги ночной работы ПВО
В фонде НАТО рассказали о «главном преимуществе» Европы
Армия России ударила по логистике ВСУ в двух украинских регионах
Названа цель российского ночного удара по Киеву
Гражданин Белоруссии пострадал при атаке ВСУ на Курскую область
Три человека получили ранения после удара БПЛА по Курской области
ВС РФ ударили по терминалу «Новой почты» с продукцией двойного назначения
В Минобороны раскрыли подробности ночного удара по Киеву
Российские военные «Геранью» поразили важный объект ВСУ
Отставка Сырского и удар по порту в Одессе: новости СВО к утру 19 июля
Как списать долги и избежать банкротства в 2026-м: советы экспертов
«Мы менее могущественны»: Карлсон заявил о снижении влияния США
Российские войска разнесли используемый ВСУ локомотив под Запорожьем
«Прямая угроза»: Россия отреагировала на американские ракеты в Японии
В США раскрыли численность американских войск на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.