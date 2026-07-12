Морковь не успеваю покупать: семья подсела на оранжевые оладьи — вкуснота на завтрак или десерт

Морковь не успеваю покупать: семья подсела на оранжевые оладьи — вкуснота на завтрак или десерт

Из обычной моркови получается такой завтрак, что никакие сырники не нужны. Минимум продуктов, несколько минут на приготовление — и на тарелке уже целая гора ярких оладий с аппетитной румяной корочкой. Особенно вкусно есть их со сметаной, медом или любимым вареньем.

Главный секрет — не забивать тесто мукой. Манка сама впитывает лишний сок, благодаря чему оладьи остаются мягкими внутри, а снаружи покрываются тонкой золотистой корочкой. Подавать их можно со сметаной, медом, вареньем или просто к чашке горячего чая.

Для приготовления вам понадобится: морковь — 400 г, яйцо — 1 шт., манная крупа — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 щепотка, мука — 1–2 ст. л. (если морковь очень сочная), растительное масло — для жарки, сметана — для подачи.

Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, манную крупу, сахар и соль, тщательно перемешайте. Если масса получилась слишком жидкой, всыпьте немного муки, но не делайте тесто плотным. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы манка успела набухнуть и впитала часть влаги.

Затем разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выкладывайте массу ложкой, слегка прижимая каждую порцию. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивой румяной корочки. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, а затем сразу подавайте к столу.

Личный опыт

Если дать морковной массе спокойно постоять, манка сделает свое дело, и добавлять лишнюю муку не придется. А если несколько оладий останутся на следующий день, достаточно разогреть их на сухой сковороде — внутри они снова становятся нежными, а снаружи приобретают легкую хрустящую корочку.