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13 июля 2026 в 13:09

Без муки и масла: беру манку, 2 ложки сметаны и морковь — нежные кексы к чаю

Фото: D-NEWS.ru
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Беру обычную морковь, немного манки и сметаны — и за полчаса готовлю нежные кексы без муки. Тесто получается очень простым, а выпечка выходит яркой, ароматной и удивительно сочной.

Получается настоящая вкуснятина: кексы мягкие, слегка влажные внутри, с приятной сладостью и аппетитным морковным цветом. Они отлично подходят к чаю, а дети обычно даже не догадываются, что основа выпечки — обычная морковь.

Для приготовления вам понадобится: морковь — 2 шт., яйца — 2 шт., манная крупа — 4 ст. л., сметана — 2 ст. л., сахар — 6 ст. л., изюм — 50 г, ванильный сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., молотая корица — 1/2 ч. л.

Морковь натрите на мелкой терке. В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавьте сметану, манную крупу, разрыхлитель и корицу, затем перемешайте с тертой морковью и изюмом.

Оставьте массу на 15–20 минут, чтобы манка набухла. Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на две трети объема, и выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до золотистого цвета. Перед подачей полностью остудите.

Личный опыт

Я всегда даю тесту немного постоять перед выпечкой — тогда кексы получаются особенно нежными и хорошо поднимаются. Иногда вместо изюма добавляю сушеную клюкву или немного апельсиновой цедры — вкус становится еще ярче и ароматнее.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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