Классический рецепт медовика со свежими ягодами и сметанным кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медовик с ягодами

Медовик с ягодами — слоеное пирожное с нежной текстурой и неповторимым медово-сметанным привкусом. Рассказываем, как самостоятельно испечь лакомый десерт

Ингредиенты

мука — 3 стакана;

сахар — 1 стакан;

мед — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г;

сода — 1 ч. л. без горки;

сметана (жирность 20% или больше) — 500–600 г;

сахарная пудра — 1–2 ст. л. (можно заменить медом);

свежие ягоды — около 2 стаканов или по вкусу.

Способ приготовления

Соедините масло, сахар и мед в глубокой емкости, держите на водяной бане до полного растворения сахара. В процессе помешивайте.

Добавьте просеянную муку и соду. Прогревайте, помешивая, еще около семи минут. Затем дайте тесту остыть.

Разделите тесто на равные части (их будет около 10), раскатайте в коржи толщиной примерно 5 мм. Выпекайте в духовке на 180 градусах в течение 5–7 минут. Коржи должны стать золотистыми.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Рецепт медовика с ягодами

Смешайте сметану с сахарной пудрой или медом до однородности.

Раскрошите один из коржей. Крошка понадобится для обсыпки торта.

Соберите медовый торт: намажьте корж кремом и выложите ягоды (целые или нарезанные), накройте вторым коржом. Второй корж также промажьте и украсьте. Повторяйте несколько раз. Затем промажьте весь торт кремом сверху и по бокам, посыпьте крошкой, украсьте ягодами. Уберите в холодильник минимум на два часа.

Медовик с ягодами готов!

Ранее мы поделились рецептом пирожного наполеон с ягодами.

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