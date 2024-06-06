Медовик с ягодами — слоеное пирожное с нежной текстурой и неповторимым медово-сметанным привкусом. Рассказываем, как самостоятельно испечь лакомый десерт
Ингредиенты
- мука — 3 стакана;
- сахар — 1 стакан;
- мед — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- сода — 1 ч. л. без горки;
- сметана (жирность 20% или больше) — 500–600 г;
- сахарная пудра — 1–2 ст. л. (можно заменить медом);
- свежие ягоды — около 2 стаканов или по вкусу.
Способ приготовления
Соедините масло, сахар и мед в глубокой емкости, держите на водяной бане до полного растворения сахара. В процессе помешивайте.
Добавьте просеянную муку и соду. Прогревайте, помешивая, еще около семи минут. Затем дайте тесту остыть.
Разделите тесто на равные части (их будет около 10), раскатайте в коржи толщиной примерно 5 мм. Выпекайте в духовке на 180 градусах в течение 5–7 минут. Коржи должны стать золотистыми.
Смешайте сметану с сахарной пудрой или медом до однородности.
Раскрошите один из коржей. Крошка понадобится для обсыпки торта.
Соберите медовый торт: намажьте корж кремом и выложите ягоды (целые или нарезанные), накройте вторым коржом. Второй корж также промажьте и украсьте. Повторяйте несколько раз. Затем промажьте весь торт кремом сверху и по бокам, посыпьте крошкой, украсьте ягодами. Уберите в холодильник минимум на два часа.
Медовик с ягодами готов!
Ранее мы поделились рецептом пирожного наполеон с ягодами.
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