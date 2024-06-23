Врач раскрыла, чем полезна и опасна клубника Гастроэнтеролог Сухорукова: клубника защищает от головной боли

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Клубника считается эффективным природным антидепрессантом, в котором есть вещества, оказывающие похожий эффект, как аспирин, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Специалист также отметила, что в ягоде много железа, витаминов и полезных микроэлементов, пишет РИА Новости.

По словам Сухоруковой, клубника также является источником клетчатки, фосфора, фолиевой кислоты, марганца и калия. Она оказывает положительное воздействие на иммунную систему и способствует нормализации обмена веществ. Кроме того, клубника укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает сбросить вес. Однако употребление этих ягод негативно влияет на состояние зубов.

Клубника может негативно влиять на эмаль зубов и усугублять течение кариеса. Если есть клубнику натощак, это может вызвать раздражение желудка, — добавила гастроэнтеролог.

Специалист посоветовала смешивать клубнику с йогуртом или сливками, чтобы избежать раздражения ЖКТ. Также ягода противопоказана людям, у которых есть на нее аллергия, гастрит или язвенная болезнь.

Ранее стало известно, что клубника подорожала на 15% по сравнению с 2023 годом. В среднем за килограмм ягоды нужно будет отдать 551 рубль. На 12% подорожали смородина, ежевика и черешня.