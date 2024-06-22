Стало известно, насколько подорожали ягоды в России АТОЛ: стоимость черешни в России выросла на 12% по сравнению с 2023 годом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Черешня в России подорожала на 12% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на данные АТОЛ. Канал также отмечает, что в 2024 году увеличилась стоимость за килограмм и других ягод: клубники, малины, вишни, смородины, голубики и ежевики.

Уточняется, что больше всех подорожали малина и вишня, сейчас за килограмм этих ягод придется отдать 783 рубля и 486 рублей соответственно, что на 16% выше, чем в 2023 году. На 15% увеличилась в цене и клубника, ее стоимость достигла 551 рубля. На 12% подорожали смородина, ежевика и черешня — килограмм можно приобрести за 563, 996 и 509 рублей соответственно. Меньше всех (на 8%) в цене выросла голубика — до 998 рублей.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в июне лучше выбирать сезонные ягоды, например клубнику, землянику, вишню, черешню, чернику и смородину. Специалисты ведомства отметили, что клубника богата витаминами В, С, Е и клетчаткой. В вишне содержатся бактерицидные вещества, магний, железо, витамины В, С и кобальт.

До этого врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что ранняя черешня не опасна для здоровья, если соблюдать ежедневную норму употребления фруктов. По ее словам, также нужно внимательно выбирать такие ягоды.