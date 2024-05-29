Врач рассказала, опасна ли ранняя черешня Врач Кашух: ранняя черешня не опасна при соблюдении нормы употребления

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Ранняя черешня не опасна для здоровья, если соблюдать ежедневную норму употребления фруктов, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, также нужно внимательно выбирать такие ягоды.

Черешня начинает поступать в продажу уже с начала мая, и ничего подозрительного в таких сроках нет. Ранняя ягода в целом не принесет вреда здоровью. Главное — разумно ограничить ее употребление (норма фруктов в день — до 400–500 г) и внимательно выбирать плоды, — объяснила медик.

Гастроэнтеролог отметила, что поверхность черешни должна блестеть, так как если ягода не блестящая, это означает, что ее собрали давно. Также у черешни должна быть плотная и упругая мякоть. Кроме того, нужно проверить наличие плодоножки, поскольку если ее нет, в ягоду могли проникнуть болезнетворные микроорганизмы, заключила Кашух.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что, покупая персики или черешню, стоит рассмотреть плоды и выбирать насыщенные цветом фрукты и ягоды. По словам эксперта, черешня должна быть умеренно твердой и источать приятный аромат, а плоды персика — немного продавливаться при нажатии и иметь ворсистую кожицу, добавил он. Диетолог также посоветовал продегустировать плоды перед покупкой.