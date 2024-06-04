В Роспотребнадзоре перечислили самые полезные июньские ягоды Роспотребнадзор: в июне лучше отдавать предпочтение клубнике и землянике

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В июне лучше выбирать сезонные ягоды, например, клубнику и землянику, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что эти ягоды полезны содержанием витаминов и клетчатки.

По данным издания, в начале лета лучше выбирать сезонные ягоды, выращенные в естественных условиях. К ним относятся земляника, клубника, вишня, черешня, черника и смородина. Эти ягоды насыщены полезными микроэлементами.

Специалисты ведомства отметили, что клубника богата витаминами В, С, Е и клетчаткой. В вишне содержатся бактерицидные вещества, магний, железо, витамины В, С и кобальт. Кроме того, черника богата магнием, кальцием, углеводами, калием, фосфором и другими минеральными веществами.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что ранняя черешня не опасна для здоровья, если соблюдать ежедневную норму употребления фруктов. По ее словам, также нужно внимательно выбирать такие ягоды. Гастроэнтеролог отметила, что поверхность черешни должна блестеть, так как если ягода не блестящая, это означает, что ее собрали давно.

До этого нутрициолог Вероника Гусакова заявила, летом лучше всего употреблять в пищу клубнику, чернику, крыжовник и голубику. Эксперт отметила, что практически все упомянутые ягоды богаты витаминами C и K, а также минералами.