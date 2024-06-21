Эндокринолог объяснил причину сильной тяги к сладкому Эндокринолог Терушкин: постоянная тяга к сладкому может говорить о сбоях в ЖКТ

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Постоянная тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке белка в организме, сбоях в работе ЖКТ, а также о заражении паразитами, заявил в беседе с LIFE.ru эндокринолог Роман Терушкин. По его словам, непрерывная потребность в лакомствах способна спровоцировать появление диабета.

Чаще всего повышенная потребность в сладком возникает, если в рационе не хватает белка. Белковые продукты обеспечивают нас строительным материалом и энергией, нехватка которых вынуждает есть сладкое для того, чтобы быстро получить «дозу» энергии, — добавил Терушкин.

Эндокринолог также предположил, что желание съесть сладкое может появиться из-за ментальных проблем. Находящийся в стрессе человек пытается заесть грусть десертами и шоколадками. Врач заметил, что потребность съесть несколько раз за день конфеты не свидетельствует о патологии, но при увеличении перекусов стоит обратиться к врачу, чтобы выявить причину сбоя в организме.

Диетолог-консультант Алексей Кабанов ранее напомнил, что банка газированного напитка объемом в 330 мл является наиболее вредной сладостью, так как в ней содержится суточная норма потребления сахара для взрослого. Он также заметил, что мороженое может навредить организму, и предложил выбирать вместо них лакомство с растительными жирами и сахарозаменителями и напитки с натуральным соком.