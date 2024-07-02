Для придания необычного вкуса блюдам из мяса, птицы или рыбы их можно замариновать перед приготовлением. Сегодня поделимся простыми рецептами маринадов, которые превратят обычные кушанья в пикантные.
Рецепт маринада для рыбы
Ингредиенты для четырех стейков радужной форели:
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- дижонская горчица — 2 ч. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- петрушка свежая — 2 веточки;
- соль, перец — по вкусу.
Петрушку мелко порубить, смешать в чашке все ингредиенты, смазать стейки форели маринадом и оставить в тепле на 15 минут. Готовить рыбу можно на сковороде, в духовке или на мангале около 30 минут.
- Калорийность на 100 г: 156 ккал. БЖУ: 15,05/9,94/1,01.
- Время приготовления: 1 час.
Рецепт маринада для курицы
Ингредиенты для 1 кг бедрышек:
- мед — 1 ст. л.;
- соевый соус — ½ ст.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Тщательно перемешать все ингредиенты, замариновать куриные бедра и оставить их в тепле на 1 час. Выложить на противень и запекать в течение часа на среднем огне, при этом каждые 15 минут вытаскивать противень и силиконовой кисточкой смазывать мясо выступившим соком. За 10 минут до готовности увеличить огонь до максимума, чтобы бедра подрумянились.
- Калорийность на 100 г: 174,77 ккал. БЖУ: 18,86/9,57/3,22.
- Время приготовления: 2,5 часа.
Рецепт маринада для мяса
Ингредиенты для 1 кг говядины:
- помидоры — 4 шт., крупные;
- лук репчатый — 1 шт., крупный;
- соль, перец — по вкусу.
Говядину мелко порезать как на бефстроганов, помидоры нарезать кубиками, лук — полукольцами. Смешать все ингредиенты и оставить на час в тепле. Затем выложить в чугунную кастрюлю, довести до кипения и тушить на медленном огне 1,5 часа.
- Калорийность на 100 г: 123,67 ккал. БЖУ: 11,92/7,58/2,07.
- Время приготовления: 3 часа.
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