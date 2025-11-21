Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 14:14

Легкий новогодний стол, который не навредит фигуре: кулинарные хитрости помогут сохранить праздничное настроение и избежать лишних кг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже в Новый год можно наслаждаться вкусными блюдами, не нарушая диету. Достаточно немного изменить привычные рецепты, и праздничное меню станет более легким, но не менее аппетитным. Такой подход позволяет сэкономить калории и при этом создать ощущение полноценного застолья.

Я стараюсь заменять тяжелые салаты с майонезом более свежими вариантами, используя оливковое масло, йогурт или нежирную сметану, а иногда просто сбрызгиваю ингредиенты лимонным соком.

Если майонез все же нужен, я готовлю его дома на растительном масле и желтках, добавляя побольше зелени, чтобы вкус стал ярче и свежее. Для десерта отлично подходят фрукты, которые выглядят празднично и не перегружают организм. Такой простой подход позволяет отметить Новый год вкусно, легко и без последствий для фигуры.

Ранее сообщалось, что этот нежный напиток с кремовым вкусом и карамельным оттенком — не просто вкусное лакомство. Ряженка, приготовленная из топленого молока, является настоящим эликсиром здоровья, который наши бабушки использовали для силы и красоты. Ее уникальность в особой технологии и живительных бактериях, которые творят чудеса.

Новый год
фигура
советы
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
