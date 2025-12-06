ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 07:30

Яичные гнезда в хлебе: вкуснейший завтрак за 10 минут — на замену надоевшей яичнице и омлету

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Яичные гнезда в хлебе: вкуснейший завтрак за 10 минут — на замену надоевшей яичнице и омлету. Есть завтраки, которые выглядят так, будто над ними колдовали полчаса. Готовим утренний шедевр из самых простых продуктов. Эти яичные гнезда обязательно станут завсегдатаями на вашей кухне. Простые, хрустящие, теплые, с расплавленным сыром и неповторимым ароматом домашнего утра.

Для приготовления (на 4 порции) вам понадобится: 4 ломтика сандвичного хлеба, 4 яйца, 80 г ветчины, 100 г твердого сыра, половина красной луковицы и половина помидора.

Как приготовить: сначала сделайте основу — слегка прижмите стаканом центр каждого ломтика хлеба, чтобы получилось аккуратное углубление — «гнездышко». В каждое углубление аккуратно разбейте по одному яйцу. Сверху выложите мелко нарезанные лук, помидор и ветчину. Щедро посыпьте все тертым сыром. Отправьте заготовки в аэрогриль и готовьте при 170 °C примерно 8–10 минут, пока хлеб не станет хрустящим, яйцо не схватится, а сыр не расплавится в золотистую корочку.

Ранее мы пекли закусочные корзинки из картошки и бекона. Простой рецепт, и не нужно долго жарить в тонне масла.

Проверено редакцией
