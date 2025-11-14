В США придумали способ сдержать рост цен на продукты NYT: США введут исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты

Администрация американского лидера Дональда Трампа может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин в связи с ростом цен на продукты в США, написала газета The New York Times. В материале уточняется, что мера может затронуть некоторые из так называемых ответных пошлин, которые были введены США в апреле.

При этом, как выяснили журналисты, из-под действия тарифов могут быть выведены продукты, импортируемые из стран, которые до сих пор не заключили с Вашингтоном торговые соглашения. Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Штаты могут снизить цены на часть продуктов сельскохозяйственной области, в том числе на кофе и бананы.

Ранее Трамп заявил, что, если Верховный суд вынесет негативное решение по вопросу импортных пошлин, это приведет к потерям для экономики. По его словам, такие финансовые потери окажутся катастрофическими.

До этого Трамп пообещал выплатить каждому американцу, кроме сверхбогатых граждан, более $2000 (161,7 тыс. рублей) за счет средств, полученных от взимания пошлин. В своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что инвестиции растут, а заводы и фабрики появляются по всей стране, благодаря введению пошлин США достигли рекордных показателей в экономике и промышленности.