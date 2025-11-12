Американские компании отказываются от «черной пятницы» из-за пошлин

Американские компании начали уменьшать скидки и отменять традиционные распродажи «черной пятницы», пишет Bloomberg. Это происходит из-за введенных президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на товары, импортируемые из стран-поставщиков сырья.

Глава компании Upstream Brands Дэн Пескорс заявил, что его организация не видит финансового смысла в предложении скидок, так как цены на товары значительно выросли из-за введенных пошлин. Его компания, которая реализует товары на платформе Amazon, предлагает продукцию, произведенную в странах, попадающих под пошлины. Например, цена на кухонные медные инструменты, используемые для отделения листьев от стеблей, увеличилась более чем на 50% за год.

Еще одна компания, занимающаяся продажей электромассажеров и других оздоровительных устройств, подняла цены на свою продукцию на 5-7% и начала процесс переноса производства из Китая, также в связи с повышением таможенных пошлин. Представитель этого бренда отметил, что они не могут позволить себе предлагать такие же скидки, как в прошлом году.

По данным агентства, компании рискуют потерять покупателей, отказываясь от крупных акций и снижая скидки. Согласно данным опроса консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, потребители планируют сократить свои расходы в праздничный период 2025 года в среднем на 5% по сравнению с предыдущим годом. Среди молодежи в возрасте от 17 до 28 лет этот показатель достигает 23%.

Ранее Трамп заявил, что если Верховный суд вынесет негативное решение по вопросу импортных пошлин, это приведет к потерям для экономики. По его словам, такие финансовые потери окажутся катастрофическими.