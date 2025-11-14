Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 19:06

Поляки приблизились еще на шаг к разгадке тайны «золотого поезда» нацистов

Dziennik.pl: в Польше заявили об обнаружении «золотого поезда» нацистов

Железнодорожный туннель Железнодорожный туннель Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Польские исследователи сообщили о получении новых данных, подтверждающих существование легендарного «золотого поезда» нацистов, пишет издание Dziennik.pl. По словам участников группы, им удалось обнаружить замаскированный железнодорожный туннель с тремя вагонами внутри, а собранная документация полностью соответствует требованиям физики, математики и логики.

Мы обнаружили замаскированный железнодорожный туннель и три вагона внутри этого туннеля. Документация является полной с точки зрения физики, математики и логики, — приводятся в материале слова исследователей.

Ранее новая группа польских энтузиастов возобновила поиски «золотого поезда» нацистов, который, согласно распространенной версии, исчез с ценностями в период Второй мировой войны. По историческим данным, состав с драгоценностями покинул Вроцлав в завершающие месяцы конфликта, но не прибыл в конечный пункт. Большинство экспертов полагают, что поезд до сих пор скрыт в системе подземных тоннелей и горных выработок между Вроцлавом и Валбжихом.

