В Польше снова принялись искать «золотой поезд» нацистов

Новая группа польских энтузиастов начала поиски «золотого поезда» нацистов, который, согласно общепринятой версии, бесследно исчез вместе с драгоценностями и предметами искусства во время Второй мировой войны, сообщает MK.RU. Предполагается, что в последние месяцы войны состав с золотом вышел из Вроцлава, однако не достиг пункта назначения. Многие считают, что поезд до сих пор находится в лабиринте тоннелей и шахт между Вроцлавом и Валбжихом.

Хочу еще раз подчеркнуть, чтобы было ясно: я не ищу тоннель и три вагона. Я их нашел. <...> Теперь нам нужны лишь доказательства, чтобы заставить замолчать всех критиков, и именно над этим мы и работаем, — заявил лидер группы.

Отмечается, что для обнаружения поезда поисковики использовали лженаучную практику — лозоходство. Теперь же они планируют убрать весь лишний металл в районе работ, чтобы провести геофизические исследования для подтверждения наличия подземной полости.

Ранее в польском Валбжихе поступило анонимное заявление о возможном обнаружении легендарного «золотого поезда» нацистов. Неизвестный утверждал, что в секретном туннеле неподалеку от города находятся три железнодорожных вагона, защищенных массивными раздвижными воротами из стали.