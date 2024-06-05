Скандал со сменой флага, слова о Путине и СВО: как живет Евгений Плющенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко после завершения карьеры продолжает тренерскую деятельность. Какие последние новости выходили о фигуристе, что известно о скандалах с ним?

Чем известен Евгений Плющенко

Евгений Плющенко родился 3 ноября 1982 года в Хабаровском крае. Он начал заниматься фигурным катанием в четыре года, а в 11 лет переехал в Санкт-Петербург и стал тренироваться под началом Алексея Мишина.

Плющенко — один из самых титулованных российских фигуристов. Он двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпиады, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Спортсмен окончательно завершил карьеру в 2017 году, занялся тренерской работой и открыл спортивную академию «Ангелы Плющенко».

Евгений Плющенко состоит во втором браке с продюсером Яной Рудковской. Пара воспитывает сыновей Александра и Арсения. Также у фигуриста есть сын Егор от первого брака.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сыновья Александр и Арсений

Что Плющенко говорил об СВО и Путине

Евгений Плющенко в 2023 году на праздничном концерте в «Лужниках», посвященном возвращению Крыма в состав РФ, поддерживал российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

«Мы должны сплотиться и поддержать нашу армию. Ребятам ой как сложно, ой как тяжело. Но мы победим», — заявил фигурист.

Также Плющенко отмечал, что не понимает россиян, которые меняют спортивное гражданство для участия в международных стартах.

«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь», — отмечал он.

Евгений Плющенко присутствовал на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая 2024 года. Спортсмен заявил, что российский народ доверяет и уважает лидера страны.

«Люди доверяют нашему лидеру свою жизнь и страну. Только с ним мы преодолеем все трудности», — сказал Плющенко.

Что за скандал с Плющенко и сменой флага

В феврале 2023 года Плющенко оказался в центре скандала после того, как выразил недовольство оценками судей на первенстве России среди юниоров в Перми, где его ученица Софья Титова заняла четвертое место. Тогда фигурист не исключил смену спортивного гражданства его подчиненными.

«Скорее всего, будут переходы многих спортсменов в другие страны. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам еще и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мои спортсмены не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны», — пообещал тренер.

28 мая 2024 года стало известно, что Софья Титова получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России для перехода в сборную Армении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фигуристка Софья Титова во время выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» на «ВТБ Арене»

Чем сейчас занимается Евгений Плющенко

Евгений Плющенко продолжает тренировать фигуристов в своей спортивной академии, а также гастролирует по городам России и странам со своими ледовыми шоу.

В мае 2024 года Евгений Плющенко рассказал, что перенес пятичасовую операцию на спине.

«Это моя пятая операция на позвоночнике. После нее я выступил в Минске, Ташкенте и теперь в Баку. В сумме это уже моя 19-я операция под общим наркозом, поэтому я уже знаю, как восстанавливаться, как готовить себя к выступлениям. В Израиле мне установили конструкцию. Она подвела в определенный момент. Я уже не мог опираться на ногу, хромал. Эта конструкция была заменена. Операция длилась пять часов», — сказал Плющенко Sport24.

Сейчас фигурист вместе с супругой и детьми находится на отдыхе на Мальдивах.

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