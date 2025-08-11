Экономист подсказал, как спланировать финансы перед выходом на пенсию

Перед выходом на пенсию важно создать финансовую подушку безопасности, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, планирование финансов после завершения трудовой деятельности позволит сохранить привычный уровень жизни и осуществить мечты. Он отметил, что для этого важно правильно оценить свое текущее финансовое положение.

Планирование финансов перед пенсией — это не просто скучное занятие, а важный этап, который поможет сохранить привычный уровень жизни и осуществить мечты. Как накопить необходимые средства? Во-первых, оцените свое текущее финансовое положение. Первый шаг к финансовой свободе — это понимание, где вы находитесь сейчас. Запишите доходы, фиксируйте расходы. Определите, сколько можете откладывать ежемесячно. Создайте «подушку безопасности». Важно иметь запас на случай непредвиденных обстоятельств. Рекомендуется иметь запас на 3–6 месяцев жизни. Храните эти деньги на вкладе с возможностью снять деньги или на накопительном счету, — посоветовал Щербаченко.

Он добавил, что инвестиции в консервативные инструменты, такие как облигации или дивидендные акции, помогут увеличить сбережения. Кроме того, по его словам, стоит продолжать работать, если силы позволяют, а также ставить конкретные финансовые цели для мотивации.

Инвестируйте разумно, это поможет сохранить финансовое положение после выхода на пенсию. Инвестиции — ключ к увеличению сбережений. Помогут консервативные инструменты: облигации и вклады сохранят капитал. Дивидендные акции: «голубые фишки» могут приносить стабильный пассивный доход. Недвижимость: если есть возможность, аренда может стать отличным источником дохода. Продолжайте работать после выхода на пенсию, если у вас есть силы. Не стоит отказываться от работы, если вам это по силам, — резюмировал Щербаченко.

