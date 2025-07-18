Рыночная капитализация криптовалют впервые превысила $4 трлн

Общая рыночная капитализация криптовалют утром 18 июля впервые превысила $4 трлн, согласно данным CoinGecko. На 10:40 мск показатель достиг $4,02 трлн. Рынок вырос на фоне принятия конгрессом США нескольких законов, регулирующих криптовалютную сферу.

Биткоин поднялся в цене на 1,5% за сутки, его курс приблизился к $120 тысяч (около 9 млн рублей). Ethereum прибавил 5% и торгуется у отметки $3630 (около 300 тысяч рублей). Объем притока в американские спотовые ETF на BTC и ETH за сутки составил более $1,1 млрд (86 млрд рублей).

В биткоин-фонды поступило $522,6 млн (41 млрд рублей), в фонды на Ethereum — $602 млн (47 млрд рублей). Поступление средств в ETF стимулирует спрос на криптовалюты — управляющие компании закупают активы, обеспечивая рост их стоимости.

Среди других монет из топ-10 наибольший рост показали XRP (+12%) и Dogecoin (+13,6%). Самым быстрорастущим токеном в топ-100 стал Lido DAO — +22% за сутки. В минусе остался Bonk, потерявший 6%.

Ранее неизвестный инвестор активировал бездействовавший с 2011 года биткоин-кошелек и перевел 20 тысяч BTC на новые адреса, заработал $2,18 млрд (171,8 млрд рублей). Активы были приобретены за $15,6 тысяч (около 444 тысяч рублей по состоянию на апрель 2011 года), когда курс биткоина составлял $0,78 (23 рубля по курсу на тот момент), что означает доходность в 140 000%. Владелец кошелька, чья личность остается неизвестной, теперь относится к категории «китов» — крупных держателей, способных влиять на крипторынок.