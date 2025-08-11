Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 11:01

Ночь в больнице обернулась трагедией для одного пациента

Мужчина разбился после падения с шестого этажа больницы в Тюмени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени мужчина, находившийся на лечении в медицинском учреждении, погиб в результате падения с шестого этажа, информирует пресс-служба регионального правительства. Чрезвычайное происшествие случилось в ночное время. В момент инцидента медицинский персонал отсутствовал в палате. По предварительным данным, пациент самостоятельно снял блокировочный механизм на окне, после чего произошло падение.

Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, к сожалению, спасти не удалось, — сказано в сообщении.

Ранее в городе Сосновый Бор медики оказали экстренную помощь двухлетнему ребенку, выпавшему из окна третьего этажа. Трагедия случилась на проспекте Героев по причине недостаточного контроля со стороны родителей. В результате падения малыш получил многочисленные травмы: ушибы мягких тканей тела, повреждения головы и шеи, а также ссадины. Ребенка срочно госпитализировали.

До этого в Санкт-Петербурге произошел несчастный случай во время профессиональных соревнований МЧС «Лучшее отделение на автоцистерне». Один из участников едва не погиб, сорвавшись с высоты. В ходе этапа, где требовалось подняться на четвертый этаж с помощью трехколенной и штурмовой лестниц, пожарный не смог удержать конструкцию. Лестница внезапно обрушилась. После падения с третьего этажа мужчина потерял сознание.

Тюмень
больницы
пациенты
смерти
