Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 19:27

Пожарный едва не погиб на соревнованиях из-за упавшей лестницы

Спасатель рухнул с высоты третьего этажа на соревнованиях МЧС в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге во время соревнований МЧС «Лучшее отделение на автоцистерне» едва не погиб спасатель, передает Telegram-канал Baza. Он не смог удержать лестницу и рухнул вместе с ней с высоты третьего этажа.

По условиям одного из этапов участникам требовалось подняться на четвертый этаж, используя трехколенную и штурмовую лестницы. Во время выполнения задания один из спасателей не удержал снаряжение. В итоге лестница сорвалась и потянула его вниз. Мужчина рухнул вниз и потерял сознание. По данным канала, спасателю потребовалась медицинская помощь. Известно, что пожарного доставили в больницу.

Ранее в Солнечногорске 42-летний мужчина во время ремонта крыши загородного дома сорвался и упал на дерево. Ветка прошла сквозь бедро и пробила брюшную стенку, чудом не задев жизненно важные органы. Хирурги за час извлекли инородный предмет. Сейчас пострадавший идет на поправку и готовится к выписке.

До этого в китайском Ханчжоу трехлетний мальчик чудом выжил после падения с 18-го этажа. Удар смягчило дерево, благодаря чему ребенок отделался переломом руки и несколькими травмами.

падения
МЧС
спасатели
соревнования
пожарные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.