Пожарный едва не погиб на соревнованиях из-за упавшей лестницы Спасатель рухнул с высоты третьего этажа на соревнованиях МЧС в Петербурге

В Санкт-Петербурге во время соревнований МЧС «Лучшее отделение на автоцистерне» едва не погиб спасатель, передает Telegram-канал Baza. Он не смог удержать лестницу и рухнул вместе с ней с высоты третьего этажа.

По условиям одного из этапов участникам требовалось подняться на четвертый этаж, используя трехколенную и штурмовую лестницы. Во время выполнения задания один из спасателей не удержал снаряжение. В итоге лестница сорвалась и потянула его вниз. Мужчина рухнул вниз и потерял сознание. По данным канала, спасателю потребовалась медицинская помощь. Известно, что пожарного доставили в больницу.

Ранее в Солнечногорске 42-летний мужчина во время ремонта крыши загородного дома сорвался и упал на дерево. Ветка прошла сквозь бедро и пробила брюшную стенку, чудом не задев жизненно важные органы. Хирурги за час извлекли инородный предмет. Сейчас пострадавший идет на поправку и готовится к выписке.

До этого в китайском Ханчжоу трехлетний мальчик чудом выжил после падения с 18-го этажа. Удар смягчило дерево, благодаря чему ребенок отделался переломом руки и несколькими травмами.