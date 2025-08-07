В Московской области мужчина чудом выжил после падения с крыши дома

В Солнечногорскую больницу экстренно был госпитализирован 42-летний мужчина, передает Министерство здравоохранения региона. Во время ремонта крыши загородного дома он упал на дерево, ветка которого проткнула его — она прошла через бедро в толщу брюшной стенки.

Известно, что мужчина работал без страховки. Пациенту с серьезной травмой провели КТ и УЗИ, которые показали наличие свободной жидкости в брюшной полости.

К счастью, ветка не задела важные артерии и органы брюшной полости. В ходе операции мы ушили дефект в брюшине, провели ревизию органов брюшной полости, а также сделали дренаж раневого канала. Хирургическое вмешательство длилось около часа и прошло успешно, — рассказал хирург Иван Балычев.

Со слов специалиста, пациент мог стать инвалидом или даже погибнуть, если бы ему вовремя не оказали помощь. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

