07 августа 2025 в 11:13

В Московской области мужчина чудом выжил после падения с крыши дома

Подмосковные врачи спасли мужчину, упавшего с крыши на ветку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Солнечногорскую больницу экстренно был госпитализирован 42-летний мужчина, передает Министерство здравоохранения региона. Во время ремонта крыши загородного дома он упал на дерево, ветка которого проткнула его — она прошла через бедро в толщу брюшной стенки.

Известно, что мужчина работал без страховки. Пациенту с серьезной травмой провели КТ и УЗИ, которые показали наличие свободной жидкости в брюшной полости.

К счастью, ветка не задела важные артерии и органы брюшной полости. В ходе операции мы ушили дефект в брюшине, провели ревизию органов брюшной полости, а также сделали дренаж раневого канала. Хирургическое вмешательство длилось около часа и прошло успешно, — рассказал хирург Иван Балычев.

Со слов специалиста, пациент мог стать инвалидом или даже погибнуть, если бы ему вовремя не оказали помощь. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и получила тяжелые травмы. Ребенка госпитализировали, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Семья не состоит на учете, проводится проверка обстоятельств происшествия.

Подмосковье
хирурги
падения
операции
