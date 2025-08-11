Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 10:52

Иностранца задержали в Москве за изнасилование 11-летней давности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали 36-летнего иностранца, которого обвиняют в изнасиловании 11-летней давности, пишет Lenta.ru со ссылкой на столичное управление СКР. По версии следствия, мужчина совершил преступление 3 декабря 2014 года на Ленинградском проспекте.

По данным следователей, злоумышленник напал на прохожую и затащил ее в подвальное помещение. Там он отобрал у женщины телефон и надругался над ней, пригрозив расправой.

Мигрант снял с жертвы все украшения, нашел и отобрал еще один телефон, а после отпустил ее. Личность предполагаемого насильника удалось установить спустя 11 лет. В настоящее время в отношении него проводятся следственные мероприятия.

Ранее правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в жестоком двойном убийстве, совершенном в Пермском крае 25 лет назад. По версии следствия, он расправился с двумя пермяками в марте 2000 года.

преступления
изнасилования
иностранцы
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невестка Валерии опровергла слухи об избиении сыном певицы
Российские войска взяли под контроль Луначарское в ДНР
Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ
Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины
В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из моратория по РСМД
В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа
На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа
Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины
Филолог заступился за молодежный сленг в словаре
Популярный американский актер-ребенок умер в возрасте 61 года
Тысячи вьетнамских фермеров выселят из-за гольф-клуба Трампа
Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье
На Западе рассказали о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика
В Госдуме нашли способ остановить вербовку российских пенсионеров Украиной
Торское, Харьков, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 августа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика
Кошка родила котят в необычном месте столицы
В МИД пообещали защитить Калининградскую область любыми средствами
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.