Иностранца задержали в Москве за изнасилование 11-летней давности

В Москве задержали 36-летнего иностранца, которого обвиняют в изнасиловании 11-летней давности, пишет Lenta.ru со ссылкой на столичное управление СКР. По версии следствия, мужчина совершил преступление 3 декабря 2014 года на Ленинградском проспекте.

По данным следователей, злоумышленник напал на прохожую и затащил ее в подвальное помещение. Там он отобрал у женщины телефон и надругался над ней, пригрозив расправой.

Мигрант снял с жертвы все украшения, нашел и отобрал еще один телефон, а после отпустил ее. Личность предполагаемого насильника удалось установить спустя 11 лет. В настоящее время в отношении него проводятся следственные мероприятия.

