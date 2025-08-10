Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 07:00

Россиянам объяснили, когда за строительство туалета на даче грозит штраф

Юрист Салкин: при строительстве туалета на даче близко к соседям возможен штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Строительство туалета на даче может обернуться административным наказанием, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, штраф от 100 до 500 рублей грозит в том случае, если туалет будет построен близко к участку соседей.

Строительство туалета на даче действительно может повлечь административную ответственность, но только при наличии нарушений санитарных или градостроительных норм. Согласно ст. 6.3 КоАП РФ, если туалет построен с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, например слишком близко к соседнему участку, источнику воды или жилому дому, это может квалифицироваться как нарушение санитарных норм. Штраф для граждан в таком случае составляет от 100 до 500 рублей, — объяснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что управляющей компании может грозить штраф в размере 300 тысяч рублей за протекающую крышу дома. По его словам, допущение протечки может квалифицироваться по статье, касающейся нарушений лицензионных требований при управлении домом.

штрафы
дачи
строительство
россияне
Софья Якимова
С. Якимова
