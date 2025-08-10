Россиянам объяснили, когда за строительство туалета на даче грозит штраф Юрист Салкин: при строительстве туалета на даче близко к соседям возможен штраф

Строительство туалета на даче может обернуться административным наказанием, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, штраф от 100 до 500 рублей грозит в том случае, если туалет будет построен близко к участку соседей.

Строительство туалета на даче действительно может повлечь административную ответственность, но только при наличии нарушений санитарных или градостроительных норм. Согласно ст. 6.3 КоАП РФ, если туалет построен с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, например слишком близко к соседнему участку, источнику воды или жилому дому, это может квалифицироваться как нарушение санитарных норм. Штраф для граждан в таком случае составляет от 100 до 500 рублей, — объяснил Салкин.

