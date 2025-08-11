Для российских предпенсионеров планируют увеличить отпуск В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска для предпенсионеров на 7 дней

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект об увеличении ежегодного отпуска для предпенсионеров на семь дней — до 35 календарных дней, сообщил РИА Новости лидер партии Сергей Миронов. Документ будет направлен в палату в понедельник, 11 августа.

Авторами инициативы названы лидер партии Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В пояснительной записке сказано, что под категорию предпенсионеров попадают работники в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста, в том числе те, кто претендует на досрочную пенсию.

Миронов подчеркнул, что в России насчитывается более семи миллионов граждан предпенсионного возраста, и государству следует уделять этому кадровому ресурсу особое внимание. По мнению авторов законопроекта, дополнительные дни отпуска могут положительно сказаться на трудовой активности и здоровье этой категории работников.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин говорил, что пенсионеры могут оформить бесплатное санаторно-курортное лечение через участкового терапевта. Для получения путевки необходимо пройти медицинское обследование и получить заключение врачебной комиссии. По словам парламентария, перечень заболеваний, дающих право на санаторное лечение, достаточно обширен. Процедура оформления документов обычно занимает около месяца.