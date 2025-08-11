Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 10:47

В ЛНР экс-сотрудников СБУ осудили за вымогательство

СБУ СБУ Фото: Социальные сети

Артемовский районный суд Луганска вынес приговор бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины, которые в 2014 году вымогали деньги у жителей города Рубежное под предлогом обвинений в финансировании ополчения республики, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ региона. Они пробудут в колонии семь лет и три месяца и восемь лет.

Отмечается, что действия граждан сопровождались угрозами уголовного преследования и даже передачи одного из граждан украинскому националистическому батальону для расправы. В результате злоумышленники похитили у шести потерпевших в общей сложности $50 тысяч.

При обысках у одного из осужденных были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, пулемет, несколько пистолетов (включая модели Magnum, Ekol Volga и Colt), более 1,9 тысячи патронов, а также артиллерийский снаряд. Расследование по делу проводили следователи СК России.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Дарью Кулик к 18 годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку теракта в здании УФСБ в Мелитополе. Подсудимая связалась с ВСУ через мессенджер.

СБУ
ЛНР
приговоры
ФСБ
