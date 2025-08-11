Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 10:54

Российские военные нашли необычное применение противотанковому гранатомету

Российские военные объединили FPV-дрон с ручным противотанковым гранатометом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские военные начали использовать FPV-дроны, объединенные с ручными противотанковыми гранатометами, сообщили в Минобороны России. Такое применение дронам нашли операторы БПЛА на Красноармейском направлении СВО, передает ТАСС.

Расчеты ударных БПЛА 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа наносят поражение опорным пунктам и живой силе противника на Красноармейском направлении с использованием FPV-дронов в качестве мобильных пусковых установок для ручных противотанковых гранатометов, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что после выстрела беспилотник фиксирует на камеру результаты ударов. Затем, сбросив использованный тубус от РПГ, возвращается к месту вылета.

Ранее глава командования перспективных разработок сухопутных войск американских ВС Джеймс Рэйни признал, что США отстают от России в сфере разработки и производства БПЛА. По его словам, в случае конфликта американские военнослужащие обязательно столкнутся с серьезными потерями.

Россия
ДНР
СВО
Красноармейск
БПЛА
