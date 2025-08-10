Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 13:35

Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии

Боец Купол: бойцы ВСУ попадают в клещи российских войск с севера Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения ВСУ попадают в клещи российских войск с севера Красноармейска (украинское название — Покровск), рассказал боец ВС РФ с позывным Купол. По словам военного, которые приводит РИА Новости, его подразделение планомерно продвигается с северного направления.

Наше подразделение планомерно продвигается с северного направления Покровска, перерезая украинскую группировку в клещи, — поделился Купол.

Ранее сообщалось, что батальон ВСУ в районе населенного пункта Синельниково на Харьковском направлении вскоре может оказаться в окружении, так как с этого направления ушла часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады. Командование украинских войск фактически оставило подразделение без поддержки.

Между тем стало известно, что некоторые украинские подразделения отказываются выполнять приказы командования и идти на штурм российских позиций. Речь, в частности, идет о 156-й отдельной механизированной бригаде и 225-м отдельном штурмовом полке, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и сейчас несет большие потери на Сумщине.

