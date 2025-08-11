В Британии поставили крест на европейской помощи Украине на переговорах The Times: у ЕС не хватит сил для поддержки Украины на переговорах

Европа не обладает достаточными ресурсами для поддержки Украины на переговорах, считают журналисты The Times. Британское издание отмечает, что даже при сохранении единой дипломатической позиции европейские страны не смогут обеспечить Киеву выгодные условия мирного соглашения. По мнению газеты, у ЕС недостаточно возможностей для влияния на переговорный процесс и контроля за соблюдением будущего режима прекращения огня.

Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о благоприятных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня, — говорится в материале.

Ранее в совместной декларации руководители Франции, Италии, Германии, Польши, Финляндии, Великобритании и глава Еврокомиссии заявили о продолжении военной, экономической и дипломатической помощи Украине. В документе подчеркивается, что достижение мира возможно лишь при сохранении давления на Россию.

Кроме того, стало известно, что высокопоставленный представитель Минобороны Великобритании заявил об отказе так называемой «коалиции желающих» от планов по отправке войск на Украину. Вместо этого европейские страны переориентировались на развитие украинского ВПК.