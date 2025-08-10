Евросоюз подтвердил готовность помогать Украине и давить на Россию ЕС готов и дальше оказывать дипломатическую и военную помощь Украине

Европейские страны готовы продолжать оказывать военную, экономическую и дипломатическую помощь Украине, говорится в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии. При этом, сказано в документе, конфликт можно завершить только при условии давления на Россию.

Мы готовы поддержать эту работу [по прекращению конфликта] дипломатически, а также путем сохранения нашей значительной военной и финансовой поддержки Украины, в том числе в рамках деятельности «коалиции желающих», а также за счет поддержания и введения ограничительных мер против Российской Федерации, — уточняется в тексте декларации.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что выбор Аляски для переговоров Путина и Трампа является важным сигналом для коллективного Запада. Речь идет о том, что решать украинский кризис будут только Москва и Вашингтон, объяснил он. Ожидается, что встреча состоится 15 августа.

Тем временем политолог Сергей Марков предположил, что спецслужбы Украины и Великобритании могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США. Он пояснил, что они способны устроить теракт на украинской территории.

Кроме того, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин обратил внимание, что Евросоюз нервно отреагировал на информацию о запланированном саммите России и США, что свидетельствует о глубокой русофобии в Брюсселе. По его словам, подобная позиция говорит о готовности ЕС препятствовать урегулированию конфликта на Украине и усугублять кризис.