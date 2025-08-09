Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сенатор рассказал, что может сделать ЕС после саммита США и России

Сенатор Карасин: ЕС может попытаться усугубить конфликт на Украине

Григорий Карасин Григорий Карасин Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Евросоюз нервно отреагировал на информацию о запланированном саммите России и США, что свидетельствует о глубокой русофобии в Брюсселе, написал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале. По его словам, подобная позиция говорит о готовности ЕС препятствовать урегулированию конфликта на Украине и усугублять кризис.

Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию, — отметил он.

Карасин подчеркнул, что в ближайшие дни произойдет столкновение инициатив, направленных на поиск мирного решения ситуации на Украине, с попытками обострить и углубить кризис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что урегулировать конфликт на Украине могут попытаться без участия Киева. Он сообщил, что любые шаги без украинской стороны будут расценены как действия против мира. По его словам, Киев готов к реальным договоренностям, способным обеспечить долгосрочное урегулирование. Зеленский добавил, что позиция по территориальным вопросам закреплена в конституции страны.

Украина
конфликты
Европа
страны
