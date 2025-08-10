Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 18:06

Положение ВСУ севернее Красноармейска сравнили с падением в воронку

«ВХ» сообщает, что фронт ВСУ севернее Красноармейска проваливается в воронку

Фронт Вооруженных сил Украины к северу от Красноармейска в Донецкой Народной Республике проваливается в затяжную воронку, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его информации, наступление армии России на Доброполье заставило главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раздробить свежие резервы на «пожарные команды», чтобы залатать бреши.

Как уточнил канал, в конечном итоге большая часть из них так и не вступила в бой. Как только украинские резервы прибыли на рубежи, их зажало огнем артиллерии и дронов. По данным источника, российским войска удалось успешно преодолеть оборону 120-й бригады территориальной обороны и четвертой бригады «Рубеж» на подступах к Шахово.

Ранее Министерство обороны сообщило, что расчеты FPV-беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» армии России обеспечили штурмовикам огневую поддержку во время наступления на Красноармейском направлении. Военнослужащие находят блиндажи и замаскированные укрытия противника с воздуха. Цели уничтожают мощными зарядами.

