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21 июля 2025 в 11:42

Стало известно, когда посол Израиля завершит свою миссию

Посол Израиля в России Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре

Симона Гальперин Симона Гальперин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре, сообщили ТАСС в диппредставительстве еврейского государства. При этом новая кандидатура пока не определена.

Ожидается, что госпожа посол уедет в октябре. Новая кандидатура пока не была определена, — сказал собеседник агентства.

О назначении нового главы израильской дипмиссии Гальперин в России стало известно в конце декабря прошлого года. Ранее занимавший эту должность Александр Бен Цви завершил дипломатическую карьеру и ушел на пенсию. Напоследок он отметил, что отношения между Россией и Израилем развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия стороны решают дипломатическим путем.

Позже Гальперин заявила, что Израиль будет готов начать военную операцию против Ирана, если зафиксирует риск развития его ядерной программы в военных целях. Пока такая перспектива кажется далекой.

По ее словам, Израиль завершил операцию в Иране на том, что у него «не будет ядерных военных возможностей». Иерусалим не допустит возобновления ядерной программы и масштабной программы по выпуску баллистических ракет, уточнила Гальперин.

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