Названо имя нового посла Израиля в России Новым послом Израиля в России стала Симона Гальперин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новым послом Израиля в России стала Симона Гальперин, которая на днях приступит к работе в Москве, сообщила пресс-служба израильского посольства. Ранее занимавший эту должность Александр Бен Цви завершает дипломатическую карьеру и уходит на пенсию.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. На днях к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин, — говорится в сообщении.

После окончания трехлетней каденции в России Бен Цви заявил, что отношения между Россией и Израилем развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия стороны решают дипломатическим путем. Он выразил надежду, что отношения между Москвой и Тель-Авивом продолжат укрепляться, а также пожелал успехов будущей главе дипмиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности российского посла в Нидерландах Александра Шульгина. Его место занял Владимир Тарабрин, который также стал постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Ранее он был чрезвычайным и полномочным послом России в Габоне, после чего его назначили послом по особым поручениям МИД РФ.