Раскрыто, когда стену Цоя окончательно очистят от упоминаний о Технике На Арбате завершают реставрацию стены Цоя после вандализма

В ближайшее время начнется окончательная реставрация мемориальной стены в честь музыканта Виктора Цоя на Арбате в Москве, рассказала агентству «Москва» организатор работ Кристина Журавлева. Объект пострадал от рук поклонников репера Паши Техника, оставивших надписи в связи со смертью кумира.

В общем, сегодня и завтра по три часа — в среду днем планируем завершить. Мы не закончили в июне, потому что наши художницы не могли: у них были выпускные, отпуск и поступление, — сказала Журавлева.

Таким образом, по ее словам, работы на Арбате завершатся в среду, 23 июля. Девушка не исключила, что срок может быть перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, которые мешают художникам.

Ранее в Сети показали стену Цоя после начала работ. Культурный объект отреставрировали ко дню рождения рок-исполнителя. Занимавшиеся обновлением стены художники подчеркнули, что работы были согласованы с местными властями и полицией. На ней по-прежнему можно увидеть портрет Цоя, цитаты из его песен и теплые слова в память об исполнителе.