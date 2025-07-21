Забыли дорогу в пиццерию — готовлю дома эту пиццу с баклажаном и моцареллой

Домашняя пицца с мягким тестом и ароматной начинкой — как из настоящей пиццерии. Процесс занимает время, но результат стоит каждого шага. Тесто получается воздушным, а начинка сочной и вкусной.
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 500 г;
- вода ледяная — 350 г;
- соль — 15 г;
- прессованные дрожжи — 3 г;
- томаты в собственном соку — 300 г;
- соль, сахар, базилик — по вкусу;
- моцарелла — 300 г;
- баклажан — 1 шт.;
- шампиньоны — 2 шт.
Приготовление:
- Смешайте муку с солью, постепенно влейте воду и перемешайте.
- Добавьте дрожжи и замесите тесто. Дайте отдохнуть 30 минут.
- Перемешайте тесто и дайте отдохнуть еще 15 минут.
- Разделите тесто на 3 части, сформируйте шары и уберите в холодильник минимум на сутки.
- Раскатайте тесто, добавьте соус и начинку. Выпекайте при 220°C около 6 минут.
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