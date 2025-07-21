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21 июля 2025 в 11:54

Забыли дорогу в пиццерию — готовлю дома эту пиццу с баклажаном и моцареллой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя пицца с мягким тестом и ароматной начинкой — как из настоящей пиццерии. Процесс занимает время, но результат стоит каждого шага. Тесто получается воздушным, а начинка сочной и вкусной.

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 500 г;
  • вода ледяная — 350 г;
  • соль — 15 г;
  • прессованные дрожжи — 3 г;
  • томаты в собственном соку — 300 г;
  • соль, сахар, базилик — по вкусу;
  • моцарелла — 300 г;
  • баклажан — 1 шт.;
  • шампиньоны — 2 шт.

Приготовление:

  1. Смешайте муку с солью, постепенно влейте воду и перемешайте.
  2. Добавьте дрожжи и замесите тесто. Дайте отдохнуть 30 минут.
  3. Перемешайте тесто и дайте отдохнуть еще 15 минут.
  4. Разделите тесто на 3 части, сформируйте шары и уберите в холодильник минимум на сутки.
  5. Раскатайте тесто, добавьте соус и начинку. Выпекайте при 220°C около 6 минут.

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рецепты
Италия
Дмитрий Демичев
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