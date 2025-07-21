Забыли дорогу в пиццерию — готовлю дома эту пиццу с баклажаном и моцареллой

Забыли дорогу в пиццерию — готовлю дома эту пиццу с баклажаном и моцареллой

Домашняя пицца с мягким тестом и ароматной начинкой — как из настоящей пиццерии. Процесс занимает время, но результат стоит каждого шага. Тесто получается воздушным, а начинка сочной и вкусной.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 500 г;

вода ледяная — 350 г;

соль — 15 г;

прессованные дрожжи — 3 г;

томаты в собственном соку — 300 г;

соль, сахар, базилик — по вкусу;

моцарелла — 300 г;

баклажан — 1 шт.;

шампиньоны — 2 шт.

Приготовление:

Смешайте муку с солью, постепенно влейте воду и перемешайте. Добавьте дрожжи и замесите тесто. Дайте отдохнуть 30 минут. Перемешайте тесто и дайте отдохнуть еще 15 минут. Разделите тесто на 3 части, сформируйте шары и уберите в холодильник минимум на сутки. Раскатайте тесто, добавьте соус и начинку. Выпекайте при 220°C около 6 минут.

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