Россиянам рассказали, как получить выплаты за пострадавшие от ливней машины

Россиянам рассказали, как получить выплаты за пострадавшие от ливней машины Юрист Звиададзе: управляющая компания может возместить ущерб машинам от шторма

Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды, возможна, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе. Она пояснила, что все зависит от того, кто несет ответственность за произошедшее.

Например, если дерево упало на машину, припаркованную на придомовой территории многоквартирного дома, за это, как правило, отвечает управляющая компания — именно к ней можно предъявить претензии, — пояснила эксперт.

Она отметила, что за компенсацией водитель может обратиться в том числе в страховую компанию, где застраховано транспортное средство.

Ранее сообщалось, что в результате мощного ливня произошло обрушение моста в подмосковной деревне Сысоево муниципального округа Истра. До этого из-за непогоды был поврежден мост в Наро-Фоминском районе Московской области.

Процесс восстановления мостов, обрушившихся из-за дождей, взят на контроль прокуратурой Московской области. Из-за ливней размыло не только мосты в Наро-Фоминском и Истринском районах, но и плотину около деревни Шохово Можайского муниципального округа.