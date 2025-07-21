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21 июля 2025 в 19:34

Прокуратура взяла на контроль восстановление смытых мостов в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Процесс восстановления мостов, обрушившихся в Подмосковье из-за дождей, взят на контроль областной прокуратурой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Из-за ливней размыло не только мосты в Наро-Фоминском и Истринском районах, но и плотину около деревни Шохово Можайского муниципального округа.

Городские прокуроры взяли под контроль вопросы соблюдения прав жителей Подмосковья и своевременность мероприятий по восстановлению надлежащей работы объектов инфраструктуры. В настоящее время оперативные и дорожные службы выполняют работы по ликвидации последствий непогоды, — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что мост обрушился в Наро-Фоминском районе Московской области из-за обильных дождей. От сообщения отрезаны три населенных пункта.

Также 21 июля стало известно, что мощные ливни в столичном регионе затопили элитный поселок Гринфилд в Подмосковье. Скопившаяся вода образовала «коричневое море» вокруг коттеджей. На видео, снятом из автомобиля, показана улица, по которой течет грязная вода. Машина буквально плывет по дороге, минуя затопленные ворота, деревья и кусты.

Подмосковье
мосты
Наро-Фоминск
Можайск
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