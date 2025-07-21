В элитном подмосковном поселке появилось «коричневое море» после ливней

В элитном подмосковном поселке появилось «коричневое море» после ливней Коттеджный поселок Гринфилд в Подмосковье затопило из-за ливней

Мощные ливни в столичном регионе затопили элитный поселок Гринфилд в Подмосковье, передает Telegram-канал SHOT. Скопившаяся вода образовала «коричневое море» вокруг коттеджей.

На видео, снятом из автомобиля, показана улица, по которой течет грязная вода. Машина буквально плывет по дороге, минуя затопленные ворота, деревья и кусты.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Москве временно ограничено движение на участках Волоколамского шоссе и проспекта Мира, а также на улице Тихой. Водителям рекомендовалось выбирать пути объезда.

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов отметил, что работодателям следует перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за сильных ливней, парализующих Москву. Он подчеркнул, что в таких условиях требовать присутствия работников в офисе не только неразумно, но и безответственно.

По словам специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, сильные дожди в Москве прекратятся уже 21 июля. Кратковременные осадки будут продолжаться вплоть до конца рабочей недели.