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21 июля 2025 в 15:38

В элитном подмосковном поселке появилось «коричневое море» после ливней

Коттеджный поселок Гринфилд в Подмосковье затопило из-за ливней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мощные ливни в столичном регионе затопили элитный поселок Гринфилд в Подмосковье, передает Telegram-канал SHOT. Скопившаяся вода образовала «коричневое море» вокруг коттеджей.

На видео, снятом из автомобиля, показана улица, по которой течет грязная вода. Машина буквально плывет по дороге, минуя затопленные ворота, деревья и кусты.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Москве временно ограничено движение на участках Волоколамского шоссе и проспекта Мира, а также на улице Тихой. Водителям рекомендовалось выбирать пути объезда.

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов отметил, что работодателям следует перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за сильных ливней, парализующих Москву. Он подчеркнул, что в таких условиях требовать присутствия работников в офисе не только неразумно, но и безответственно.

По словам специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, сильные дожди в Москве прекратятся уже 21 июля. Кратковременные осадки будут продолжаться вплоть до конца рабочей недели.

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