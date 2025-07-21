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21 июля 2025 в 20:57

В Италии сделали неожиданное заявление после отмены концерта Гергиева

Депутаты Д5З: отмена концерта Гергиева в Италии противоречит демократии

Валерий Гергиев Валерий Гергиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена концерта дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки является противоположностью демократии, передает РИА Новости со ссылкой на заявление парламентариев от оппозиционного «Движения 5 звезд» (Д5З). По их словам, наблюдать, как министр культуры Италии Алессандро Джули и различные политические деятели ликуют по поводу отмены концерта, не просто грустно, а удручающе.

Радоваться тому, что артист больше не может выступать из-за своих идей или личных дружеских связей, — это полная противоположность тому, что должно происходить при демократии, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Министерство культуры Италии выразило резкое несогласие с проведением предстоящего июльского концерта Гергиева. Власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лукой продолжили настаивать на своем решении пригласить музыканта.

Ранее стало известно, что причиной отмены концерта стала реакция общественности на участие дирижера в выступлении. В частности, итальянские власти опасались беспорядков.

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