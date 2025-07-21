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21 июля 2025 в 20:56

Маринованные абрикосы — новая классика зимней заготовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные абрикосы — оригинальная заготовка на зиму, которая удивляет гармоничным сочетанием сладости, кислинки и пряных нот. Такие фрукты отлично дополняют мясные блюда, птицу, сыры и становятся яркой закуской на праздничном столе.

Для приготовления используются спелые, но плотные абрикосы без косточек. Фрукты заливаются горячим маринадом на основе воды, сахара, уксуса и специй: гвоздики, корицы, душистого перца. Банки стерилизуются или дважды заливаются кипятком с последующей заменой на маринад. После закатки заготовки укутываются до полного остывания.

Ингредиенты на 1 литровую банку: абрикосы — 500–600 г, вода — 500 мл, сахар — 3 ст. л., уксус 9% — 1,5 ст. л., гвоздика — 2 бутона, корица — на кончике ножа, душистый перец — 2–3 горошины.

Готовые маринованные абрикосы приобретают насыщенный янтарный цвет и изысканный вкус. Их можно использовать как гарнир, подавать к утке, индейке или даже к шашлыку. Также они прекрасно подходят для сладких блюд — с мороженым, сырниками или просто в качестве десерта.

Такая заготовка на зиму порадует разнообразием и сохранит аромат лета в банке.

абрикосы
еда
рецепт
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
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Маринованные абрикосы — новая классика зимней заготовки
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