Раскрыты детали повестки переговоров России и Украины РИА Новости: Москва и Киев могут обсудить гуманитарные вопросы в Стамбуле

Во время нового раунда переговоров России и Украины предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее. Кроме того, как сообщил РИА Новости источник в Москве, может состояться обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.

Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов, — сказала собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство принципиально настроено на урегулирование украинского кризиса с помощью политико-дипломатических механизмов. В телефонной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом глава государства поблагодарил коллегу из Турции за готовность к дальнейшему содействию в проведении переговорного процесса.

До этого глава Турции в ходе беседы с Путиным отметил необходимость скорейшего проведения следующего раунда переговоров по украинскому кризису. По словам Эрдогана, Анкара готова организовать третью встречу в Стамбуле, когда Москва и Киев определятся с датой.