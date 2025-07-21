Парфенов стал дедушкой в третий раз

Парфенов стал дедушкой в третий раз Дочь Леонида Парфенова родила сына в Израиле

Телеведущий Леонид Парфенов в 65 лет стал дедушкой в третий раз, сообщила его дочь Мария в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Внука Леонида назвали Меир Яков. Мария уже много лет живет в Израиле вместе с мужем — бизнесменом Сергеем Мхитаряном.

Восемь дней, как я стала матерью. Девять месяцев беременности. Двадцать три часа домашних родов (и два в больнице). Один прекрасный маленький человечек… Он не плакал. Ни звука. Только пискнул с достоинством и снова погрузился в сон, — рассказала Мария.

Внучка артиста Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт ранее родила первенца. Девушка сообщила об этом, но пока не раскрыла пол ребенка.

Она призналась, что пополнение в семье произошло еще в мае. Однако внучка исполнителя не хотела делиться подробностями личной жизни. Подписчики предположили, что Мишель прикрепила к фото голубое сердечко, потому что она родила сына.

До этого режиссер и актер Никита Михалков сообщил, что стал дедушкой в 13-й раз. У одного из сыновей режиссера, Артема Михалкова, родилась третья дочь.