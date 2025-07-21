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21 июля 2025 в 20:40

Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда вводят в штатный график

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

РЖД вводит в график пассажирских составы, задержанные в результате ЧП на железнодорожных станциях в Ростовской области, сообщили в компании. Ожидается, что штатное расписание начнет действовать к утру 22 июля.

Планируем, что к утру 22 июля все поезда будут следовать в соответствии с графиком, — сказано в сообщении.

Там пояснили, что происшествия случились на станциях Лихая и Каменоломни. Сейчас максимальное время задержки поездов в сторону юга составляет два часа, в сторону севера — до четырех.

Ранее сообщалось, что украинские дроны были уничтожены над несколькими городами Ростовской области. Однако обломки одного из БПЛА пробили кровлю здания железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни, вызвав возгорание. Никто из местных жителей не пострадал.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Украина пытается вызвать недовольство мирных граждан в России, совершая диверсии на железных дорогах и мешая работе аэропортов беспилотниками. По его словам, подобная стратегия Киева обусловлена неудачами на фронте.

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