Мирей Матье: история французской эстрадной легенды

Мирей Матье — это не просто певица, это живая легенда, символ эпохи, образец преданности искусству. Ее голос стал частью музыкальной истории Франции и всего мира. Несмотря на время, ее песни звучат с прежней силой и трогают сердца новых поколений.

Детство и начало карьеры

Имя Мирей Матье давно стало символом французской музыкальной культуры. Эта женщина с хрупкой фигурой, неподражаемой прической и сильным голосом покорила миллионы слушателей по всему миру. Ее путь к славе был тернистым, но упорство, талант и целеустремленность сделали свое дело.

Родилась Мирей Матье 22 июля 1946 года в Авиньоне, на юге Франции, в многодетной семье. Она была старшей из 14 детей, что наложило отпечаток на ее характер — самостоятельность, трудолюбие и ответственность проявлялись с самого детства. Отец будущей певицы был каменщиком, а мать домохозяйкой. Жили они скромно, и в доме постоянно звучали песни — именно с них началась любовь Мирей к музыке.

Школьное обучение давалось девочке с трудом, особенно страдала орфография, за что она часто получала замечания. Однако ничто не могло заглушить в ней страсть к пению. В 15 лет она начинает принимать участие в различных вокальных конкурсах. Первым значимым шагом стало участие в местном конкурсе «Операция Джонни» в 1964 году, где она исполнила песню Джонни Холлидея и поразила жюри своим вокалом.

Ее заметил французский режиссер и продюсер Рауль Делагар, который помог ей сделать первые профессиональные записи и выйти на большую сцену. Так началась биография Мирей Матье как певицы, полная ярких моментов и международного признания.

Pirzer/face to face Фото: United Archives / Helmut Reiss/Global Look Press

Путь к мировой славе

После первых успехов в региональных конкурсах, Мирей Матье получила приглашение выступить на французском телевидении. В 1965 году она впервые появляется в популярной программе «Télé-Dimanche», где исполняет песню «Mon Credo». Эта композиция мгновенно завоевывает сердца французов и приносит юной певице ошеломительный успех. Пластинка разошлась тиражом более миллиона экземпляров.

С этого момента начался стремительный взлет ее карьеры. Певицу стали приглашать на ведущие музыкальные шоу, гастрольные туры охватывали Европу, Америку, Азию. Она пела на нескольких языках, включая английский, немецкий, испанский и даже русский. Публика обожала ее не только за голос, но и за скромность, элегантность и искренность.

Биография Мирей Матье неразрывно связана с именами великих деятелей культуры. Она сотрудничала с такими композиторами, как Поль Мориа, Франсис Лемарк, Шарль Азнавур. Матье также имела честь выступать перед Папой Римским, британской королевской семьей и в московском Кремле.

Мирей часто называют «маленьким Моцартом французской песни». За более чем полвека она выпустила свыше 1200 песен, а общий тираж ее альбомов превысил 150 миллионов копий.

Мирей Матье Фото: Lionel Guericolas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самые известные песни

За свою долгую карьеру Мирей Матье исполнила множество хитов, ставших классикой французской эстрады. Среди самых известных композиций можно выделить:

«Mon Credo» — первая настоящая победа певицы на музыкальном поприще. Песня принесла ей статус национальной звезды.

«La Paloma Adieu» — песня на немецком языке, которая долгое время оставалась в чартах Германии.

«Une femme amoureuse» — трогательная и чувственная композиция, завоевавшая популярность в разных странах.

«Santa Maria de la Mer» — гимн любви и духовности, с которым ассоциируют зрелый период ее творчества.

«Acropolis adieu» — одна из самых эмоциональных и ярких песен в репертуаре певицы, исполненная на немецком.

Многие песни Мирей стали визитной карточкой целой эпохи. Они звучали на виниле, радио, телевидении, в концертных залах и на государственных приемах. За свою карьеру она записала альбомы более чем на 11 языках, что подтверждает ее статус всемирной звезды.

Мирей Матье Фото: Pirzer/face to face/Global Look Press

Личная жизнь и интересные факты

Личная жизнь Мирей Матье — один из самых закрытых аспектов ее биографии. Несмотря на огромную популярность, певица всегда тщательно оберегала свою приватность. У нее не было громких романов, известных общественности, и она никогда не была замужем. Многие поклонники интересуются, были ли у Мирей Матье дети, но певица не имеет наследников и не заводила семью.

В многочисленных интервью она признавалась, что посвятила себя сцене. Музыка стала для нее и работой, и призванием, и утешением. Возможно, именно эта преданность искусству позволила ей так долго оставаться на вершине славы.

Интересный факт: Мирей — левша, но в детстве ее учили писать правой рукой, как это часто практиковалось во Франции того времени. Она также известна своей исключительной дисциплиной: всегда точно следует графику, не опаздывает, обожает порядок.

Еще один любопытный момент — неизменный стиль: черные волосы, аккуратная стрижка «под каре» и строгие наряды. Этот образ стал ее фирменным знаком.

Биография Мирей Матье и ее личная жизнь, несмотря на скрытность, вызывает неподдельный интерес. Артистку уважают не только за талант, но и за личные качества: скромность, выдержку, честность и трудолюбие.

Мирей Матье Фото: IMAGO/Stills 104179/Global Look Press

Мирей Матье сегодня

А что же представляет собой Мирей Матье сегодня? Несмотря на возраст, певица продолжает радовать поклонников. Она редко дает интервью, но все еще активно участвует в культурной жизни Франции. Порой выступает на благотворительных концертах, принимает участие в церемониях и культурных проектах.

В 2022 году Мирей выпустила новый альбом Mireille Mathieu chante Piaf. Она также продолжает давать концерты и участвовать в различных мероприятиях

Живет Матье в Париже, но часто бывает в родном Авиньоне, где ее всегда принимают с почестями. В родном городе даже установлен памятник певице.

Певица по-прежнему поддерживает связь с поклонниками через социальные сети и официальный сайт. Несмотря на то, что она не выступает так активно, как прежде, ее творчество по-прежнему живет в сердцах миллионов.