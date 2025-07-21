Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 20:45

Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» сторожа музея в Судже

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За храбрость» II степени сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву, говорится в указе. Женщина погибла после обстрела со стороны отступающих из Курской области частей ВСУ.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью «За храбрость» II степени Андрееву Аллу Александровну — сторожа Суджанского краеведческого музея — филиала областного бюджетного учреждения культуры «Курский областной краеведческий музей» (посмертно), — говорится в документе.

Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что погибшего после удара Вооруженных сил Украины по Курску мальчика посмертно представят к региональным наградам.

Также сообщалось, что бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, погибший в зоне проведения спецоперации, посмертно награжден медалью Минобороны «Участнику специальной военной операции». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Курская область
Владимир Путин
Россия
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал возможную дату переговоров с Россией
SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за двух причин
Сочи или Геленджик: где дешевле отдохнуть летом 2025 года
В Италии сделали неожиданное заявление после отмены концерта Гергиева
Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине
Маринованные абрикосы — новая классика зимней заготовки
Раскрыто, когда стену Цоя окончательно очистят от упоминаний о Технике
Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» сторожа музея в Судже
Россиянка нанесла возлюбленному смертельный порез крышкой от сковородки
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда вводят в штатный график
Мирей Матье: история французской эстрадной легенды
18-летний спортсмен побил рекорд Олимпиады 1980 года
«Если скажу, придут пять дядек»: «жертва педофила» молила о помощи в Roblox
Хотят натравить Трампа на Россию: раскрыли подлый план британцев по Украине
Раскрыты детали повестки переговоров России и Украины
Названа истинная цель Украины на переговорах с Россией
В России остановили производство «Мирамистина»
Россиянам рассказали, как получить выплаты за пострадавшие от ливней машины
Котел в Мирнограде, решающая битва: новости СВО вечером 21 июля
Богомолов получил почетное звание от Путина: заслуги, связь с президентом
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.