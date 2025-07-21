Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» сторожа музея в Судже

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За храбрость» II степени сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву, говорится в указе. Женщина погибла после обстрела со стороны отступающих из Курской области частей ВСУ.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью «За храбрость» II степени Андрееву Аллу Александровну — сторожа Суджанского краеведческого музея — филиала областного бюджетного учреждения культуры «Курский областной краеведческий музей» (посмертно), — говорится в документе.

Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что погибшего после удара Вооруженных сил Украины по Курску мальчика посмертно представят к региональным наградам.

Также сообщалось, что бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, погибший в зоне проведения спецоперации, посмертно награжден медалью Минобороны «Участнику специальной военной операции». В Минобороны России эту информацию не комментировали.