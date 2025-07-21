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21 июля 2025 в 20:25

В России остановили производство «Мирамистина»

Суд заблокировал работу производителя антисептика «Мирамистин»

Фото: 2020 Sumit Sanyal/Keystone Press Agency/Global Look Press

На всей территории РФ заблокирована деятельность компании — производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин», сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката собственников «Инфамед» Рубена Маркарьяна. Причиной стали наложенные судом ограничительные меры в связи со сделкой по передаче 50% долей компании по номинальной цене 7,5 млн рублей.

Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО «Инфамед» из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России, — сообщил Маркарьян.

Адвокат пояснил, что некие Павел Хейфиц и его жена Оксана Хейфиц предложили агентские услуги и помощь в продаже «Инфамеда», после чего убедили ее владельца заключить мнимую сделку. Ее стоимость составила 7,5 млн рублей, что существенно ниже реальной цены — более 1 млрд рублей. По словам Маркарьяна, против Хейфиц подано заявление о мошенничестве в ГУЭБиПК.

Ранее стало известно, что Верховный суд Татарстана постановил взыскать с бывшего главы администрации Московского и Кировского районов Казани Сергея Миронова и его семьи более 437 млн рублей. По версии следствия, Миронов зарегистрировал 45 объектов недвижимости на себя и родных, получил доход от сдачи в аренду нежилых помещений и продал восемь объектов.

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