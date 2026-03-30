Выходной из-за Пасхи получат жители только одного российского региона Машаров исключил перенос выходного из-за Пасхи в России

Пасха в 2026 году не станет основанием для дополнительного выходного дня, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Перенос выходного с воскресенья, 12 апреля, на понедельник, 13 апреля, в России не предусмотрен, за исключением Крыма.

Важно понимать, что Россия — это многонациональная страна, где, помимо православных, также проживают представители и других конфессий. Соответственно, официально выходной день на православный праздник Пасхи не устанавливается, — объяснил член ОП.

Машаров напомнил, что 14-я статья Конституции РФ закрепляет светский характер государства и запрещает доминирование какой-либо конфессии. При этом статья 6 Трудового кодекса позволяет регионам самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни.

Пасха всегда приходится на воскресенье, поэтому большинство работающих уже отдыхает в выходные дни. Все официальные праздничные даты закреплены в статье 112 Трудового кодекса РФ, всего их восемь.

Ранее настоятель Георгиевского храма в Нахабино иерей Павел Островский выразил несогласие с предложением депутатов Госдумы сделать понедельники после Пасхи и Троицы выходными днями. По его словам, в России и так достаточное количество выходных.