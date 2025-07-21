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21 июля 2025 в 13:56

С казанского чиновника взыщут свыше 400 миллионов рублей

Генпрокуратура: экс-глава районов Казани лишится имущества на 437 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Верховный суд Татарстана постановил взыскать с бывшего главы администрации Московского и Кировского районов Казани Сергея Миронова и его семьи более 437 млн рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, Миронов зарегистрировал 45 объектов недвижимости на себя и родных, получил доход от сдачи в аренду нежилых помещений и продал восемь объектов, которые купил на средства с неподтвержденным происхождением.

Уголовное дело в отношении Миронова по пунктам «е», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) находится на рассмотрении в суде, — говорится в сообщении.

Траты чиновника и его родни значительно превышали их официальные доходы. Поэтому прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество и полученные от аренды средства. Суд это требование удовлетворил. Миронова отправили в отставку в связи с утратой доверия еще до суда.

Миронов был задержан по подозрению в мошенничестве в августе прошлого года. Знакомый с ситуацией источник сообщал, что дело связано с фиктивным трудоустройством работников в ремонтно-эксплуатационное управление одного из районов города.

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